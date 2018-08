O presidente da República, Michel Temer, irá ao Paraguai na próxima quarta-feira, dia 15, para participar da posse do presidente eleito daquele país, Mario Abdo Benítez. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Temer deve retornar ao Brasil no mesmo dia.

Fontes do Planalto disseram que a viagem ao Paraguai foi tema de conversa entre Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta. No encontro, eles também trataram da pauta legislativa.

Como o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou, essa viagem deve atrapalhar o esforço concentrado no Congresso na próxima semana, já que nos afastamentos de Temer ao exterior, os presidentes do Senado e da Câmara devem automaticamente deixar o País para não se tornarem inelegíveis.

Tanto Maia quanto o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), estão na corrida eleitoral deste ano.