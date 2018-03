O presidente Michel Temer aproveitou a passagem dos médicos Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi por Brasília nesta terça-feira, 28, e ofereceu um jantar a eles no Palácio do Jaburu, residência oficial. Temer, que costuma ficar até tarde no palácio do Planalto, saiu ontem por volta das 19 horas - a tempo de que os médicos pudessem ser recebidos por ele antes de retornarem à capital paulista.

Kalil Filho, diretor da divisão de Cardiologia Clínica do Instituto do Coração (InCor) e responsável pela colocação de stents no coração do presidente, e o urologista Miguel Srougi, que operou o presidente em decorrência de problemas na uretra, foram homenageados ontem em cerimônia no Palácio do Planalto. Os dois receberam - com mais 31 pessoas - medalhas de mérito Oswaldo Cruz. A honraria é entregue a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da área da saúde.

O secretário de Estado de Saúde de São Paulo, David Uip, que também foi homenageado na cerimônia de ontem, também participou o jantar "de cortesia" oferecido por Temer.