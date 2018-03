O presidente Michel Temer recebe na manhã desta terça-feira, 6, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o sucessor de Trabuco no comando do banco, Octavio de Lazari Junior. O encontro está marcado para as 10h.

Temer ainda tem reuniões com o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e com o deputado Jarbas Vasconcelos (MDB-PE). As reuniões serão realizadas às 10h30 e às 15h, respectivamente.

Além disso, o presidente conversa às 16h com o ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Pereira. Bispo da Igreja Universal, Pereira é presidente do PRB e deixou o ministério em janeiro sob o argumento de que se dedicaria às articulações para as eleições. O dirigente quer disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo.