(Reuters) - O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse em vídeo gravado na Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi operado na véspera após ser esfaqueado em evento de campanha na cidade, que sua missão na Terra será cumprida.

Ao som de apitos e aparelhos médicos típicos de uma unidade de tratamento intensivo --o presidenciável foi operado às pressas na Santa Casa de Misericórdia da cidade mineira e passou a noite na UTI-- Bolsonaro disse ainda que se preparava para uma situação semelhante.

“Todos nós temos uma missão aqui na Terra e essa missão será cumprida por mim... ou por outra pessoa”, disse o candidato em vídeo compartilhado via WhatsApp.

“Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos”, explicou, ainda com uma voz mais lenta, aparentemente sob efeito de sedativos.

"Mas estamos com coração e mente sempre tendo o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo", afirmou, repetindo um dos bordões de sua campanha.

No vídeo, o candidato agradece a equipe médica que o atendeu, descreve a dor da estocada como "insuportável” e lamenta o ataque sofrido.

"Será que o ser humano é tão mal assim? Nunca fiz mal a ninguém", afirma.

Líder na corrida presidencial, Bolsonaro sofreu lesões nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal, em decorrência de um único, porém profundo, golpe de faca durante ato de campanha em Juiz de Fora na tarde de quinta-feira.

Após passar por uma avaliação médica nesta manhã, ele deixou a Santa Casa de Juiz de Fora com destino a São Paulo, onde será internado no hospital Albert Einstein, informaram médicos e familiares do deputado.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)