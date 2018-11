Após anunciar a sua extinção, na semana passada, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse ontem (13) que a pasta do Trabalho será mantida com o status de ministério.

"Eu não sei como vai ser, está tudo com Onyx Lorenzoni [ministro extraordinário da transição] e mais algumas pessoas que trabalham nessa área, e temos tempo para definir”, disse. “A princípio é o enxugamento do ministério, ninguém está menosprezando o Ministério do Trabalho, está apenas sendo absorvido por outra pasta." Mas negou

que será agregado à Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no futuro Ministério da Economia. “Indústria e comércio está lá no superministério do Paulo Guedes, botar mais o Trabalho lá acho que fica muito pesado."

Em Brasília, Bolsonaro cumpriu agenda de visita aos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira, e Superior Tribunal Militar, José Coelho Ferreira. Aproveitou os intervalos entre os compromissos para dar entrevistas. Logo pela manhã, em postagem no Twitter, ele anunciou o nome do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, militar da reserva, ex- chefe do Estado Maior e que desde outubro assessorava, o ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal.

Sobre o “enxugamento” da máquina, Bolsonaro afirmou que pretende cortar "no mínimo" 30% dos cargos políticos nos bancos federais. E confirmou que sua equipe prepara um "pente-fino" para mapear indicações partidárias no Banco do Brasil (BB), no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Banco do Nordeste (BNB) e no Banco da Amazônia (BASA). "Pretendemos diminuir (o número de cargos) e colocar gente comprometida com outros valores lá dentro", afirmou.

Em relação ao tabelamento de preços do frete rodoviário, Bolsonaro avalia que seria melhor terminar mas, ao mesmo tempo, disse que a questão ainda está sendo estudada pela sua equipe. "É bom sempre não haver tabelamento, isso é bom, mas já começamos a estudar essa questão. Queremos nos antecipar a problemas."

Temer também foi tema de resposta sobre o aumento salarial, aprovado pelo Congresso, aos ministros do STF. "Está nas mãos do Michel Temer, logicamente, é motivo de preocupação, já estamos com um déficit enorme para o ano que vem e é mais um problema que a gente vai ter", completou.