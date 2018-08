No próximo dia 20, segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) vai promover uma reunião para elaboração do plano de mídia do horário eleitoral gratuito. O encontro com representantes de partidos políticos, coligações e emissoras de rádio e televisão está marcado para as 15h, no plenário da Corte, informou o site do TRE paulista, que tem jurisdição no maior colégio do País, com 33 milhões de eleitores em todo o Estado.

Na sede do TRE paulista, à Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista, será realizado o sorteio para definir a ordem de veiculação das propagandas em rede para o primeiro dia do horário gratuito. Também serão definidas as emissoras geradoras para os programas em rede e as regras para entrega das mídias para as emissoras.