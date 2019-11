Pelo Twitter, Cristiano Zanin, advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou a soltura do ex-presidente: "Liberdade plena restabelecida!". O advogado ainda voltou a defender a anulação do processo. "Vamos buscar a nulidade dos processos e recuperar o Estado de Direito."

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa o pedido da defesa pela suspeição do então juiz Sergio Moro. Caso tenha parecer favorável, as ações que condenaram Lula nos casos envolvendo o sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá poderão ser anuladas e Lula considerado inocente.