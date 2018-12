A assessoria de transição do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta segunda-feira, 3, que, por recomendação médica, ele cancelou sua participação no evento "Grandes desafios da América Ibérica", organizado em Madri pela Fundación Internacional para la Libertad, presidida pelo escritor Mário Vargas Llosa.

Guedes participaria, ao lado do também futuro ministro Sérgio Moro (Justiça), de um painel intitulado "Brasil, principais alinhamentos do novo governo", mediado por Vargas Llosa.

Segundo a assessoria, "Guedes está com febre alta, resultante de uma infecção viral nas vias respiratórias". "O médico que o examinou recomendou repouso absoluto e desaconselhou viagens de avião nesta semana. Portanto, será adiada também a série de eventos, previstos para ocorrerem também esta semana na Europa, com o objetivo de apresentar a agenda econômica do próximo governo para grandes investidores interessados no Brasil e mídia especializada", diz a nota da assessoria de transição.