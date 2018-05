(Reuters) - O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), disse nesta quinta-feira que está convocando os senadores para voltarem a Brasília e discutirem a crise dos combustíveis e os protestos de caminhoneiros que realizam paralisações e bloqueios em estradas de todo o país.

"Estou convocando todos os senadores a retornarem a Brasília para discutirmos medidas para retirar o Brasil da crise em que se encontra. Não podemos mais esperar pela falta de ação do governo", escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter.

Mais cedo, a conta do Senado no Twitter informou que o presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE), convocou reunião de líderes para às 19h desta quinta e a liderança do DEM na Casa disse que o presidente do Senado convocou sessão para a sexta-feira. Eunício havia deixado Brasília e estava em Fortaleza, mas está retornando para a capital.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)