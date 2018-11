Um grupo de especialistas, que atua em diversas áreas, escolheu nesta quarta-feira, 14, as cinco palavras mais mencionadas no Brasil em votação popular realizada pela internet. Com base em um universo de 600 palavras, foram selecionadas as mais citadas e que representam o sentimento da população com o momento atual do País: medo, esperança, luta, mudança e caos. No dia 26, após nova votação popular, será revelada a palavra que melhor representa 2018 na visão dos brasileiros.

A iniciativa é da CAUSE, consultoria que apoia marcas e organizações a identificar e fazer a gestão de suas causas, em parceria com a Ideia Big Data, empresa de pesquisa. "Entre as finalistas de 2018, há uma mistura de palavras que ainda refletem uma visão um tanto negativa do cenário e outras que expressam um desejo de que as coisas melhorem logo", analisa Leandro Machado, sócio-fundador da CAUSE e um dos criadores do movimento Agora!.

Essa é a terceira edição da palavra do ano. Em 2016, a palavra escolhida foi "indignação" e, em 2017, "corrupção". Segundo Machado, as duas primeiras edições também refletiram o momento em que o País vivia, com a economia em recessão em 2016 e o forte apelo no combate à corrupção, no ano passado.

A pesquisa para a #PalavraDoAno2018 é composta por 3 fases. Na primeira, duas consultas abertas, feitas pelo PiniOn (aplicativo de pesquisas do Ideia Big Data) foram feitas no primeiro e no segundo semestre de 2018. No total, foram 3.481 respostas. Depois, em uma reunião de especialistas, feita nesta quarta-feira, foram decididas as cinco finalistas. Por fim, a partir de agora, as cinco palavras escolhidas voltam para pesquisa popular via PiniOn. O resultado final sai até dia 26 de novembro.