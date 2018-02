SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do conselho de administração da BRF, Abilio Diniz, convocou para a próxima segunda-feira uma reunião do colegiado da maior exportadora de carne de frango do mundo, atendendo à solicitação dos acionistas Petros e Previ, mas criticou a postura dos fundos de pensão.

Na véspera, a Petros informou que, em conjunto com outros acionistas da BRF, pediu que o conselho de administração convoque uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a destituição de todos os seus membros.

No comunicado à imprensa nesta segunda-feira, Diniz disse que entende a posição dos fundos e compartilha "da insatisfação de todos os acionistas com os resultados da empresa (BRF)". No entanto, o empresário afirmou discordar das ações dos fundos, da forma e do momento em que estão se manifestando.

"Introduzir um assunto tão relevante como esse anonimamente, via imprensa, e só depois enviar comunicado formal à empresa não obedece às melhores práticas de governança e transparência. Além disso, não houve espaço para o diálogo tampouco a preocupação com os interesses da BRF e a responsabilidade de seus dirigentes", disse Diniz em seu comunicado.

A BRF divulgou na semana passada que encerrou o quarto trimestre com prejuízo de 784 milhões de reais, ampliando a perda em 2017 para 1,1 bilhão.

Diniz destacou no comunicado que a BRF montou nos últimos meses uma diretoria executiva "de excelência reconhecida" e que essa equipe construiu um plano de ação "aprovado e elogiado" pelo conselho em 22 de fevereiro.

"Mas não foi sequer dada a chance aos acionistas de conhecerem o novo plano, que deveria ser detalhado no BRF Day nos dias 7 e 8 de março."

Na sexta-feira, em teleconferência após os resultados do quarto trimestre, Diniz afirmou que a BRF precisa recuperar sua credibilidade junto aos investidores, conseguindo transmitir com clareza números que possam dar previsibilidade aos seus resultados.

Na ocasião, o novo presidente-executivo da BRF, José Aurélio Drummond Jr, afirmou que a companhia tem objetivo de obter economias de custos de "pelo menos" 300 milhões de reais por ano e o diretor financeiro, Lorival Nogueira Luz Júnior, afirmou que a empresa vai encerrar 2018 com alavancagem abaixo de três vezes e que vai alongar sua dívida de "forma substancial" este ano.

As ações da BRF exibiam alta de 0,7 por cento às 16:07, enquanto o Ibovespa tinha valorização de 0,22 por cento.

A Petros é a maior acionista da BRF, com participação de 11,41 por cento na empresa. A Previ tem outros 10,66 por cento, Tarpon tem 7,26 por cento e Standard Life Aberdeen outros 5,02 por cento.

(Por Flavia Bohone)