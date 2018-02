Representante dos provedores independentes de internet, a Abrint questionou a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional de Energia (Aneel) de voltar à mesa para discutir a dinâmica do uso dos postes utilizados por operadoras de telecom. “O foco da Anatel deve ser cumprir a resolução em vigor, e não começar algo do zero" argumentou o presidente da Abrint, Basílio Perez. Definido há dois anos, o preço referência de R$ 3,19 por ponto de fixação não está sendo praticado./ Da Redação