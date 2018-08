(Corrige o 1º parágrafo para esclarecer, em reportagem publicada dia 3/8, que a GWI é o acionista com a maior participação na Gafisa, e não o majoritário)

SÃO PAULO (Reuters) - A GWI Asset Management, acionista da Gafisa com a maior participação, pediu convocação de uma assembleia geral extraordinária para destituição de todos os integrantes do conselho de administração da construtora e eleição de novos membros, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira.

Atualmente, o conselho de administração da construtora é presidido por Odair Garcia Senra, com mandato até 2020.

A companhia solicitou à GWI que complemente o pedido de convocação da AGE para, então, definir a data. Será facultado aos acionistas a utilização do boletim de voto a distância e inclusão de candidatos, conforme o comunicado.

A GWI tem participação de 25,71 por cento na Gafisa, seguida por Wishbone Management, com 17,87 por cento, e River and Mercantile Asset Management, com 9,25 por cento, de acordo com o site da construtora.