(Reuters) - A Adobe anunciou nesta segunda-feira acordo para comprar o provedor de serviços de comércio eletrônico Magento Commerce da empresa de private equity Permira por 1,68 bilhão de dólares em dinheiro, o maior negócio da companhia em quase uma década.

As ações da Adobe subiram cerca de 1 por cento no pregão depois do fechamento, também apoiadas no anúncio de que a produtora do Photoshop vai recomprar até 8 bilhões de dólares em ações até o ano fiscal de 2021.

A Adobe informou que a aquisição ajudará a empresa a reforçar sua posição no mercado de computação em nuvem.

A Magento foi comprada do eBay pela Permira em 2015 e conta com Canon e Rosetta Stone entre seus clientes. A empresa também compartilha clientes como Coca-Cola, Warner Music e Nestlé com a Adobe.

A transação deve ser concluída durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2018 da Adobe.