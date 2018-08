Os preços dos alimentos em julho aliviaram o bolso da população brasileira de menor renda. Já a cesta dos mais ricos, onde os alimentos pesam menos, registrou uma inflação maior no período.

Divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Indicador de Inflação por Faixa de Renda referente ao sétimo mês deste ano mostrou uma alta de 0,26% nas famílias de renda mais baixa, e aumento de 0,38% entre os mais ricos do País, ambos na comparação com o mês de junho.

A queda de 0,6% na inflação da alimentação no domicílio foi o principal fator de alívio inflacionário nas camadas populares, anulando, em parte, as pressões exercidas pela alta das tarifas de energia elétrica (5,3%) e ônibus urbano (1,5%). Já no caso das famílias abastadas, mesmo diante da retração de 1% no preço da gasolina, os reajustes das passagens aéreas superiores a 44% geraram forte impacto do grupo transportes sobre a inflação.

A responsável pelo estudo, Maria Andréia Parente, técnica de planejamento e pesquisa do Ipea, explica que os alimentos têm um peso maior na cesta “restrita” de consumo, comparada aos consumidores de maior poder aquisitivo, que, por sua vez, consomem mais bens e serviços.

“A greve dos caminhoneiros gerou desabastecimento nos supermercados, a inflação de alimentos subiu em junho e o indicador ficou maior para os mais pobres, comparado aos mais ricos”, diz Parente. PÁGINA 3