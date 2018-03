A menor inflação nos alimentos deve colaborar para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) ficar abaixo do centro da meta de 4,5% ao ano estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2018.

Em fevereiro último, o IPCA ficou em 0,32%, no menor patamar para o mês desde 2000, quando registrou 0,13%. Em 12 meses até o segundo deste ano, o indicador acumula alta de 2,84%, abaixo do piso da meta, que é de 3%. Na avaliação de especialistas consultados pelo DCI, o clima favorável com chuvas regulares pelo País deve contribuir para maior produção de alimentos, elevando oferta e mantendo os preços mais comportados nos próximos meses.

“Não me surpreenderia se a produção agrícola fosse boa novamente [como em 2017] e inflação de alimentos ficasse muito contida nesse ano”, observa o professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec-SP) Walter Franco Lopes. Ele calcula que a inflação anual ficará entre 3% a 3,05% em 2018. No mês passado, houve deflação de 0,33% no item alimentos e bebidas no IPCA nacional. Com esse recuo dos alimentos, cresceram as expectativas de uma nova redução da taxa básica de juros (Selic) na próxima reunião do Copom em 21 de março. PÁGINA 4