Em linha com a tendência de recuperação lenta, iniciada em 2016, as agências de turismo estimam para 2018 um crescimento de 20% no volume de vendas. A base, no entanto, se mantém abaixo do observado em anos precedentes à crise econômica. Em 2017, as empresas obtiveram avanço de 15,9% no volume de vendas, na comparação com com 2016, e de 13% ante 2014. Página 7