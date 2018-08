SÃO PAULO (Reuters) - A Amazon disse nesta quarta-feira que começará a vender artigos de moda e esportivos em seu site brasileiro, reforçando a lista de produtos que terceiros oferecem em seu marketplace local-- uma espécie de shopping virtual em que lojistas vendem seus produtos.

A varejista disse em um comunicado que vai oferecer mais de 300 mil produtos, desde chinelos Havaianas, feitos pela Alpargatas, até jeans da Levi's, e algumas marcas locais de alta costura como o designer brasileiro Reinaldo Lourenço.

Assim como os eletrônicos de consumo e a maioria dos outros produtos vendidos no marketplace brasileiro da Amazon, com exceção dos livros, as marcas de moda e outros artigos serão entregues pelos fornecedores terceirizados que os oferecem, em vez da própria Amazon.

(Por Tatiana Bautzer)