Por Daina Beth Solomon

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Amazon.com começará a vender alimentos e bebidas online no México, incluindo lanches, doces e vinhos, disse a varejista nesta quinta-feira, um movimento que poderia intensificar sua competição com o Walmart de México para conquistar compradores em um mercado de comércio eletrônico nascente.

As compras online representam uma fração do total de vendas no varejo no país, mas cresceram rapidamente, colocando a Amazon e seus concorrentes em uma corrida para aumentar os investimentos em logística, tecnologia e ofertas de produtos.

A varejista norte-americana vê as vendas de alimentos e bebidas como a chave para o crescimento, buscando compras regulares como forma de gerar outros tipos de vendas, mas ainda não dominou a categoria.

Os novos itens em seu site no México, que foi lançado oficialmente em 2015, incluem cafés e chás, além de licores, vinhos e cervejas, disse a empresa. Eles também variam de ingredientes culinários a lanches e doces não perecíveis.

"Estamos comprometidos em oferecer aos nossos clientes o máximo de produtos que pudermos", disse em comunicado Fernando Ramirez, gerente sênior de produtos da Amazon no México.

O Walmart também planeja acelerar seu negócio de compras online no México, disse a principal executiva do Walmart International, Judith McKenna, no início deste ano.

"No México, definitivamente há espaço para expandir nossas ofertas omnichannel e a entrega de mercearia será uma parte importante desse impulso", disse ela.

(Por Daina Beth Solomon)