O serviço de banda larga fixa totalizou 30.811.007 de contratos ativos em outubro deste ano no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 12 meses, houve aumento de 2.346.172 de contratos de banda larga fixa (+8,24%). Ante ao mês de setembro houve alta de 12.998 contratos (+0,04%).

Dentre as teles, a Claro teve o maior número de clientes de banda larga fixa, com um total de 9.320.788 clientes, o que corresponde a 30,25% do mercado. Em s2º lugar ficou a Vivo, com 7.600.104 clientes, ou 24,6% do mercado, e em 3º lugar a Oi, com 6.095.011 clientes, ou 19,78% do mercado.

Em 12 meses, todos estados cresceram , com única exceção de Roraima, que perdeu 700 contratos. Os maiores avanços de clientes foram no Maranhão, Bahia e Sergipe, alta de 13% cada. O maior mercado de banda larga fixa do país foi São Paulo, com 10.380.916 contratos. O Rio ficou em 2º lugar, com 3.299.891 contratos.

A Brisanet, que tem grande fatia de mercado em estados do Nordeste, e a Algar não informaram os dados. Por isso, a Agência repetiu os dados enviados antes. / Da Redação