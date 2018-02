A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste de 5,360% a ser aplicado sobre o coeficiente tarifário dos serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual e internacional de passageiros operados por autorização especial, fixando-o em R$ 0,102222 por passageiro/quilômetro. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU). O reajuste entra em vigor a partir da zero hora do dia 18 de fevereiro de 2018.