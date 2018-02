TEL AVIV, Israel (Reuters) - O aplicativo de transporte público Moovit disse nesta quarta-feira que arrecadou 50 milhões de dólares em uma rodada de investimento liderada pela Intel, elevando o total de aportes na empresa para 133 milhões de dólares.

Todos os investidores anteriores da Moovit participaram da rodada, incluindo Sequoia Capital, BMW iVentures, NGP, Sound Ventures de Ashton Kutcher, BRM, Gemini, Vaizra, Vintage e o recém-chegado Hanaco.

A Moovit, que tem sede em Israel, fornece informações de transporte público para mais de 120 milhões de usuários em cerca de 80 países, incluindo Brasil.

Amnon Shashua, vice-presidente sênior da Intel e presidente-executivo da empresa de tecnologia de veículos autônoma israelense Mobileye, controlada pela fabricante de chips, se juntará ao conselho da Moovit como observador.

O co-fundador e presidente-executivo da Moovit, Nir Erez, disse que a empresa usará os recursos para expandir sua equipe de vendas global e aprimorar produtos para estimular o crescimento do número de usuários.

"A Moovit espera superar 1 bilhão de usuários em 2021 e expandir significativamente o número de cidades que usam a análise de dados do aplicativo para melhorar a mobilidade urbana", disse Erez, acrescentando que a empresa planeja colaborar com a Mobileye, que foi adquirida no ano passado pela Intel por 15,3 bilhões de dólares.

Shashua disse que a combinação da tecnologia e dados da Mobileye e Moovit "será fundamental para tornar as cidades prontas para veículos autônomos".

(Por Tova Cohen)