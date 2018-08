Ainda distante dos R$ 166,5 bilhões investidos em infraestrutura em 2014, os canteiros de obras estruturais no País devem receber R$ 113,7 bilhões este ano. A cifra, aquém do necessário para as demandas brasileiras é 2,9% maior que o aplicado ano passado.

Os números fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib) e foi divulgado ontem, quando os candidatos à presidência da república falaram com associados sobre as propostas para destravar obras e garantir recursos para o segmento.

Os números apurados pela Abdib, atualizados pelo IPCA de 2017, incluem investimentos públicos e privados aplicados nas áreas como energia elétrica, telecomunicações, transportes, saneamento básico. Aportes nos setores de petróleo e gás natural não estão incluídos.

Ainda de acordo com a instituição, de 2014 a 2017 os investimentos públicos diminuíram com mais intensidade do que os privados. Os aportes públicos na infraestrutura no período caíram de R$ 65,9 bilhões para R$ 37,2 bilhões (-43,5%). Enquanto isso, os aportes privados caíram de R$ 100,8 bilhões para R$ 73,2 bilhões em igual período (-27,4%).

Diante deste cenário, a fala comum dos potenciais presidentes do País é que o estímulo do emprego passa pelo investimento em infraestrutura.