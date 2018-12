Após altas expressivas do Ibovespa e do dólar até novembro, o investidor deve manter prudência nos aportes nos próximos quatro meses, até conhecer a viabilidade da proposta de reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. Em 11 meses do ano, o Ibovespa valorizou 17,15% e fechou na última sexta-feira aos 89.504 pontos, sinal de otimismo com a próxima gestão, sob comando do liberal Paulo Guedes. Página 10