A Apple passou a Samsung em vendas de smartphones no quarto trimestre de 2017, disse a International Cell Corporation (IDC). De outubro a dezembro de 2017, as vendas de iPhone mostraram queda de 1,3%, ao atingirem (77,3 milhões de unidades), grande parte devido ao iPhone 8, 8 Plus e iPhone X. Em todo 2017, no entanto, a Apple ficou segundo lugar, com 215,8 milhões de aparelhos vendidos, 0,2% mais que um ano antes. Já a Samsung segue líder global no mercado. Em 2017 a sul-coreana teve 317,3 milhões de aparelhos vendidos, alta de 1,9% . No entanto, no 4º trimestre, a Samsung perdeu a briga para a Apple, e as vendas caíram 4,4% ( 74,1 milhões de aparelhos). Na avaliação da IDC, a chegada do Galaxy S9 no mercado "pode representar a melhor chance da marca de conquistar novos clientes neste em 2018". / Estadão Conteúdo