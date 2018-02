Com o avanço do empreendedorismo por necessidade, a rede de ‘atacarejo’ Assaí, criou uma plataforma de capacitação on-line para empresários de pequeno e médio porte. Com o nome de ‘Academia Assaí Bons Negócios’ a meta é chegar ao público da própria rede e ajudá-los em seus negócios. PÁGINA 6