A Azul voará para dois novos destinos a partir de cidades do Espírito Santo. Em 2019, a aérea inaugurará a rota Vitória - Recife (PE), com voos diários iniciando no dia 4 de fevereiro. A outra nova operação se dará entre Linhares e Belo Horizonte (MG) com previsão de cinco frequências semanais. Em nota, a Azul destaca que a abertura dos novos voos está diretamente relacionada à decisão do governo do Espírito Santo de reduzir o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o querosene de aviação (QAV)./ Da Redação