Por Cate Cadell

PEQUIM (Reuters) - A gigante chinesa de buscas na internet Baidu superou as expectativas para lucro e receita trimestrais devido ao forte crescimento de seu principal negócio de publicidade online, aliviando a pressão de financiar uma grande expansão em novas áreas tecnológicas.

Trimestres consecutivos de fortes lucros também mostram que a Baidu aprendeu a navegar por armadilhas regulatórias na China depois de erros anteriores, mesmo quando os concorrentes sofrem proibições temporárias e multas por não terem censurado seu conteúdo.

A Baidu informou que a receita de publicidade online subiu 25 por cento no segundo trimestre encerrado em 30 de junho, para 21,1 bilhões de iuanes (3,1 bilhões de dólares), impulsionada pelo crescimento atribuído a um aplicativo similar ao Facebook.

A receita total aumentou quase 25 por cento no período, para 26 bilhões de iuanes, superando as estimativas de alta de 22,4 por cento.

O lucro líquido subiu 45 por cento no segundo trimestre, para 6,4 bilhões de iuanes, ante um aumento de 13,4 por cento estimado por 18 analistas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

"Somos capazes de manter um alto padrão e um diálogo próximo com os reguladores", disse Robin Li, presidente-executivo do Baidu, em teleconferêcia com analistas nesta quarta-feira, referindo-se à rede social da empresa. "Nós vimos mudanças ou flutuações de tempos em tempos e somos capazes de lidar com isso daqui para frente."

