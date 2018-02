SÃO PAULO - As assinaturas de serviços fixos de acesso rápido à Internet no país subiram 8,4 por cento em janeiro sobre um ano antes, para 29,1 milhões, e avançaram 1,2 por cento ante dezembro, informou nesta segunda-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As principais operadoras do setor - Claro, Oi, Vivo - tiveram performance distinta na comparação anual.

A Claro, maior do setor e controlada pela mexicana América Móvil, elevou sua base em janeiro sobre um ano antes em 6,2 por cento, ou mais 522,6 mil assinaturas, para 8,95 milhões. A Vivo, do grupo espanhol Telefónica, teve crescimento de 1,9 por cento, ou 143,6 mil clientes, para 7,59 milhões.

Já a Oi, em recuperação judicial, viu sua base de assinantes recuar 2,15 por cento no período, segundo os dados da Anatel, ou menos 138 mil assinantes, para 6,28 milhões.

A também brasileira Algar Telecom, quarta maior provedora, teve crescimento de 9,6 por cento, para 546,6 mil, enquanto a TIM, do grupo Telecom Italia, ficou ma quinta posição, com 417,7 mil assinantes de banda larga fixa, uma alta de 25,9 por cento na comparação com janeiro de 2017.