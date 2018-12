SÃO PAULO - A companhia norte-americana de logística de valores Brinks anunciou nesta terça-feira que recebeu aval de autoridades de defesa da concorrência para comprar a brasileira Rodoban por cerca de 130 milhões de dólares em dinheiro.

A aquisição deve ser concluída até o final do ano. Baseada em Minas Gerais, a Rodoban é especializada em transporte de valores e serviços para caixas eletrônicos.

Em 12 meses, a Rodoban teve receita de cerca de 78 milhões de dólares e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de cerca de 17 milhões de dólares, informou a Brinks em comunicado à imprensa.

"A integração da Rodoban com nossas operações atuais no Brasil ampliará nosso alcance de serviço, melhorará nossa densidade de rotas e gerará outras sinergias de custo significativas", disse o presidente-executivo da Brinks, Doug Pertz, no comunicado.

Desde março de 2017, a Brinks concluiu nove aquisições, num total de 1,05 bilhão de dólares, incluindo a operação da Rodoban.