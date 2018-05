No segundo dia de protesto dos caminhoneiros contra o reajuste nos preços do óleo diesel, manifestantes encontram-se em diversos pontos da Rodovia Presidente Dutra no eixo Rio-São Paulo, porém, de maneira pacífica e sem bloqueio ao tráfego, informou na manhã desta terça-feira, 22, a concessionária CCR Nova Dutra.

Nesta terça, os participantes do ato atendem plenamente às condições impostas pela concessionária, que impedem a interdição no fluxo de transportes, regra que chegou a ser quebrada durante as manifestações de ontem, quando pontos da Via Dutra foram parcialmente bloqueados.

Segundo a CCR, no trecho paulista, por volta das 7h45 ainda havia protestos no município de Jacareí, nos km 162 e 159; em São José dos Campos, no km 154, e Pindamonhangaba, nos km 101,6 e 92, todos rumo ao Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, foram registrados manifestantes também em Pindamonhangaba, no km 92 e 101,6, e em Lorena, no km 51,8, onde caminhoneiros ocupavam a faixa da direita e o acostamento.

Já no trecho carioca, os protestos estavam concentrados na cidade de Barra Mansa, nos km 276 e 273, sentido Rio, e km 276 e 267, rumo a São Paulo. Além disso, o município de Seropédica contava com atos no km 204, no qual manifestantes ocupavam a faixa da direita e o acostamento da rodovia.

A concessionária destacou que a liminar concedida pela Justiça na quinta-feira (17), favorável à petição de Interdito Proibitório contra esses eventos e sujeita à multa de R$ 300 mil no caso de infração da regra, ainda está vigente.