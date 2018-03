A CCR anunciou esta semana, por meio de fato relevante, a criação de um Comitê Independente para conduzir uma investigação “profunda e meticulosa” sobre a possível participação da empresa em esquema de corrupção, denunciada na imprensa na última sexta-feira (23).

O comitê será formado pelos Conselheiros Independentes da CCR, Luiz Alberto Colonna Rosman e Wilson Nélio Brumer, e por uma ou mais pessoas de renome do meio jurídico e institucional, a serem selecionadas e convidadas por Rosman e Brumer.

De acordo com o comunicado, as atividades do comitê devem iniciar com a maior brevidade possível e contará com assessoria de um ou mais escritórios de advocacia, nacionais e internacionais, e por empresa de auditoria.

Ao final de suas atividades, o comitê apresentará suas conclusões diretamente ao Conselho de Administração, para que este possa deliberar quanto às medidas necessárias.

Se comparado à quinta-feira (22) que antecede a denuncia, o preço das ações da CCR tiveram queda de 14%.