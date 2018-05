Por Kane Wu

HONG KONG (Reuters) - O grupo Ant Financial Services, operador da Alipay, a maior plataforma de pagamento online em participação de mercado na China, fechou sua última rodada de captação, arrecadando 10 bilhões de dólares de investidores globais e locais, disseram à Reuters cinco pessoas com conhecimento do assunto.

A primeira arrecadação de fundos da Ant com foco em dinheiro global avalia a empresa em 150 bilhões de dólares, afirmaram as fontes, em comparação com cerca de 60 bilhões de dólares depois de sua arrecadação anterior em abril de 2016.

Diversos fundos globais de riqueza soberana e empresas de capital privado se juntaram à captação de recursos como principais investidores. Entre eles, estão o fundo soberano de Cingapura GIC e a Temasek, assim como o grupo de private equity norte-americano Warburg Pincus, de acordo com as pessoas.

O fundo soberano da Malásia, o Khazanah Nasional, também foi um grande investidor, disse uma das pessoas.

A rodada de financiamento ainda trouxe a empresa de private equity Carlyle e a de capital de risco Sequoia Capital, que normalmente investe em startups em estágio inicial, contaram três das fontes.

O montante e o alinhamento de investidores estão concluídos e a transferência de fundos está em andamento, de acordo com as pessoas.

A rodada de financiamento inclui uma parcela separada de cerca de 7 bilhões de iuanes (1,1 bilhão de dólares) em novas ações que ainda não foram finalizadas, disseram duas fontes.

As pessoas falaram à Reuters na condição de anonimato, já que os detalhes do acordo ainda não são públicos.

Ant, controlada pelo fundador do Alibaba Group, Jack Ma, se recusou a comentar. Carlyle, Temasek e Warburg também não quiseram se manifestar, enquanto Khanazah, GIC e Sequoia Capital não responderam imediatamente ao pedido de comentário.

A captação ocorre antes de uma oferta pública inicial (IPO) amplamente esperada, embora a Ant não tenha definido publicamente um cronograma nem tenha escolhido uma provável bolsa de valores.

A avaliação de 150 bilhões de dólares faria do IPO da Ant um dos maiores de todos os tempos - em comparação com os 104 bilhões de dólares do Facebook seis anos atrás e os 168 bilhões de dólares do Alibaba em 2014.

(Por Kane Wu)