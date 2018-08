PEQUIM (Reuters) - A Didi Chuxing Technology, maior empresa de serviço de transporte compartilhado da China, anunciou nesta segunda-feira que investirá 1 bilhão de dólares em sua divisão de serviços automotivos, parte de uma reformulação maior da marca da unidade conforme a companhia se prepara para uma esperada oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

O negócio de serviços da Didi, que inclui leasing de automóveis, manutenção de carros e postos de gasolina, tem vendas de 60 bilhões de iuanes (8,79 bilhões de dólares ) em valor bruto de mercadorias (GMV), acrescentou a empresa.

A unidade será consolidada sob o novo negócio Xiaoju Automobile Solutions Co., disse.

"Com base no nosso serviço para 30 milhões de motoristas da Didi, nos esforçaremos para desenvolver uma plataforma líder de soluções automotivas que seja capaz de ganhar a maior confiança dos usuários de carros", disse Kevin Chen, diretor da Xiaoju.

A decisão surge no momento em que Didi se prepara para um aguardado IPO, o que pode acontecer já no ano que vem, segundo fontes a par dos planos. No entanto, o gigante chinês ainda não confirmou os planos para o anúncio.

Um IPO da Didi seria um dos maiores dos últimos anos, dada a avaliação de 56 bilhões de dólares da empresa em sua última rodada de captação de recursos em 2017.

No mês passado, fontes disseram à Reuters que a unidade de serviços automotivos de Didi vale cerca de 2 bilhões a 3 bilhões de dólares, e que há planos de desmembrá-la do principal negócio da Didi antes de uma potencial listagem.

A empresa começou a oferecer serviços automotivos em 2015, mas lançou a plataforma que unificou os serviços em abril deste ano.

(Reportagem de Cate Cadell)