O Índice de Clima Empresarial caiu de 6,1 pontos em abril para 4,9 pontos este mês, de acordo com pesquisa realizada pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O levantamento foi realizado ontem com executivos de diversos setores, presentes em almoço-debate com o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn. Quando questionados sobre a situação atual dos seus negócios, 17% dos empresários responderam que ela está pior que em março, mês no qual apenas 3% consideravam o cenário negativo. Já outros 53% dos executivos afirmaram que os negócios estão melhores do que há dois meses atrás. Em março, essa porcentagem era maior, ao marcar 60%.

As expectativas para a geração de emprego são mais negativas. Enquanto em março 48% das empresas pretendiam contratar, ontem, apenas 30% delas indicaram criação de novos postos. O cenário político foi apontado como o principal fator (63%) de impedimento de avanço das companhias. “Prevíamos que este ano seria de indefinições políticas, por causa das eleições. No entanto, o ambiente tem se mostrado muito mais conturbado, não sabemos os rumos que o País irá tomar em 2019. E esse movimento dos caminhoneiros piorou tudo”, disse a presidente da UBS no Brasil, Sylvia Coutinho.

Ontem, analistas de mercado reduziram de 2,5% para 2,37% a perspectiva de expansão para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2018.