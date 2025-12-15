Concursos & Empregos

São Paulo abre 1,3 mil vagas de emprego com salários de até R$ 4,6 mil

As vagas são para pessoas com diversas formações, desde o fundamental incompleto

São Paulo vagas de emprego Foto: DCI

A cidade de São Paulo abriu mais de 1,3 mil vagas de emprego nesta semana, com salários que chegam a R$ 4.605. As oportunidades são oferecidas pelo Cate, da Prefeitura, em áreas como comércio, serviços, construção civil e saúde, com inscrições abertas até 17 de dezembro.

As inscrições seguem abertas até 17 de dezembro, pelo Portal Cate ou presencialmente em uma das 46 unidades espalhadas pela capital, entre postos fixos e móveis. Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, física ou digital.

Entre os destaques da semana estão as vagas na área da saúde, com remuneração mais elevada. O cargo de enfermeiro oferece salário de até R$ 4.605, enquanto posições de entrada, como auxiliar administrativo aprendiz, partem de R$ 1.148.

Limpeza concentra mais de 100 vagas

O setor de limpeza reúne mais de 100 vagas permanentes, distribuídas por todas as regiões da cidade. A maioria exige experiência anterior e escolaridade compatível, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.645.

Logística e comércio com salários de até R$ 2,4 mil

Na logística, são 130 oportunidades abertas, com salários de até R$ 1.976. Parte das vagas não exige experiência, o que amplia o acesso de quem busca recolocação rápida.

Já o comércio oferece mais de 200 vagas permanentes para atendentes, em sua maioria sem exigência de experiência prévia. A remuneração pode chegar a R$ 2.413.

Vagas de Gastronomia e telemarketing

O setor de gastronomia soma mais de 50 vagas, voltadas principalmente a candidatos com ensino fundamental completo e experiência na área. Os salários vão de R$ 1.657 a R$ 2.900.

No telemarketing ativo e receptivo, estão disponíveis 30 vagas na capital. A maior parte não exige experiência, com salários entre R$ 1.518 e R$ 2.247.

Construção civil abre mais de 80 postos

A construção civil aparece como outro destaque da semana, com mais de 80 vagas para funções como ajudante de obra, servente, ajudante de eletricista e carpinteiro. Os salários partem de R$ 1.800, conforme a função e a escolaridade exigida.

Também há cerca de 60 vagas para quem atua como motorista ou ajudante, com oportunidades para caminhão e ônibus. Nesses casos, é necessário apresentar documentação atualizada e comprovação de experiência.

Leia também: concursos públicos previstos para 2026

