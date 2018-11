Apesar de os resultados da construção não apresentarem ainda resultados "robustos" de melhora, a expectativa do setor mostra otimismo para os próximos meses. É o que mostra pesquisa Sondagem Indústria da Construção, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O Índice de Confiança do Empresário da Construção (ICEI da Construção) atingiu 60,7 pontos em novembro, alta de 8,6 pontos ante outubro. Para a CNI isso mostra uma percepção melhor sobre a situação atual. O nível de atividade teve leve alta (para 47,4 pontos). Apesar disso, o indicador ainda está abaixo de 50 pontos, que difere o pessimismo do otimismo do setor. /Estadão Conteúdo