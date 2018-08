O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,5 ponto na passagem de julho para agosto, para 89,0 pontos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Após duas altas consecutivas, o indicador atingiu o maior patamar desde abril deste ano.

"O novo aumento da confiança dos serviços em agosto sugere que a fase de queda desse indicador, observada desde o início do segundo trimestre, pode estar chegando ao fim, reforçando que talvez o momento seja de estabilização da curva de confiança do setor", avaliou Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Houve melhora na confiança em 11 das 13 principais atividades pesquisadas. O Índice de Expectativas (IE-S) avançou 2,9 pontos, para 91,5 pontos, após cinco meses de quedas. Já o Índice da Situação Atual (ISA-S) se manteve estável em agosto ante julho, aos 86,7 pontos.

"As avaliações sobre a situação corrente dos negócios apontam para uma estabilidade, enquanto as expectativas apresentam, pela primeira vez em cinco meses, um avanço na margem em agosto. Com isso, permanece a sinalização de uma recuperação moderada na atividade para os próximos meses", completou Sales.

A maior contribuição para a alta do IE-S em agosto foi do componente que mede a demanda para os próximos três meses, com elevação de 3,5 pontos, para 91,4 pontos. No ISA-S, houve aumento de 0,9 ponto do item que mede o Volume de Demanda atual, mas queda também de 0,9 ponto no componente que avalia a Situação atual dos negócios.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de Serviços caiu 1,0 ponto porcentual em agosto, para 80,7%, o menor patamar da série histórica. A coleta de dados para a edição de agosto da Sondagem de Serviços foi realizada entre os dias 1º e 24 do mês.