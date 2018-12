Na menor taxa histórica, o crédito consignado bateu recorde também no volume de concessões em outubro, com R$ 18,2 bilhões em empréstimos firmados.

Com melhora do cenário econômico e a expectativa de aumento da concorrência, tendência é de alta em 2019. Os últimos dados do Banco Central (BC) apontam que, em outubro, o crédito consignado atingiu R$ 18,185 bilhões em concessões, alta de 33,7% em relação a igual mês de 2017 (R$ 13,599 bilhões) e o recorde histórico da linha.

Segundo o diretor comercial e de produtos do Banco Pan, Alex Sander Gonçalves, o principal “motor de impulso” do consignado foram os juros. Por exemplo, as taxas também ficaram no menor patamar já registrado em outubro, com 24,3% ao ano, recuo de 2,3 pontos percentuais na mesma base de comparação.

“Como o consignado é uma linha puxada principalmente por servidores públicos e pensionistas, esse é um bom motivador do avanço observado”, diz o especialista, mas reitera que, para o ano que vem, as taxas já alcançaram um patamar suficiente.

“Os juros já caíram bastante desde 2016 e, quando comparado a qualquer outra linha, o consignado já tem taxas bem baixas. Mas a redução ainda depende muito da Selic [taxa básica de juros] nos próximos tempos”, completa Gonçalves. Em relação ao futuro, alguns fatores podem interferir ou mostrar reflexos no apetite de credores e tomadores ao longo de 2019. PÁGINA 10