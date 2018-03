Apesar dos sinais de retomada da economia em todo o País, o Rio de Janeiro ainda vive uma crise profunda, entre segurança pública e queda no consumo. Tudo isso, vem prejudicando o mercado imobiliário, especialmente o ligado ao varejo, que passa por dificuldade para conseguir locatários, chegando ao ponto de fazer contratos sem luva e com descontos que beiram a rentabilidade zero. “O mercado de varejo está sofrendo no Rio em função da economia do estado e da violência, que tem papel preponderante”, diz o diretor da Abmi Rio, Márcio Schneider. PÁGINA 6