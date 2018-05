PayPal expande pagamentos de varejo com aquisição de US$2,2 bi da iZettle. O acordo para a comprar da startup sueca de tecnologia financeira, por US$ 2,2 bilhões, anunciado no último dia 17, permitirá que a empresa californiana se expanda para o negócio de terminais de pagamento de varejo nos mercados internacionais. A operação é maior aquisição já realizada pelo provedor de pagamentos online dos EUA. / Agências

Desenvolvido em Curitiba em parceria com uma empresa indiana de tecnologia, o aplicativo Health You vai iniciar operações na capital paranaense, em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ). A tecnologia vai permitir acesso rápido aos registros de saúde, históricos médicos, exames laboratoriais, relatórios e condições gerais. A expectativa dos idealizadores é alcançar mais de 150 mil usuários até o fim do ano./ Agências

Concorrendo com gigantes no mercado de streaming musical, a brasileira Superplayer está apostando no setor corporativo e auxiliando marcas em projetos de entretenimento. O canal de músicas Azul Sound (ofertado para clientes da companhia aérea Azul) e o concurso digital de bandas universitárias Super Banda (promovido pelo Santander Universidades) foram alguns dos projetos desenvolvidos pela empresa. / Agências