Cashback World plataforma que devolve dinheiro em cada compra no varejo aposta no Brasil. A cada compra o cliente pode receber até 5% do valor do produto de volta depositado na conta bancária. “Estamos otimistas e animados com o quanto a Cashback World pode favorecer os novos hábitos de compra do brasileiro," afirma Davi Damazio, diretor geral da myWorld no Brasil, operadora da Cashback World../ Da Redação

A Bradesco Music, plataforma de música com conteúdo de acesso ilimitado fechou uma parceria inédita com a Superplayer&Co. Com o uso da tecnologia de métricas para detectar preferências musicais, a Bradesco Music vai oferecer variedades de playlists personalizadas a cada usuário.

"A Bradesco Music posiciona-se como um serviço diferenciado, sendo o primeiro a integrar o on e o offline, em uma experiência de entretenimento completa" diz Gustavo Goldschmidt, CEO do Superplayer & Co. / Da Redação

Em julho de 2018, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 244,6 mil reclamações de usuários de serviços, redução de 36,5 mil queixas (-13,0%) em relação a julho do ano passado. Entre junho e julho deste ano, houve aumento de 21,7 mil registros (+9,7%). As principais reclamações foram em relação à cobrança indevida e qualidade de serviços prestados pelas operadoras. / Da Redação