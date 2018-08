A CVC Brasil acertou a compra da empresa Esferatur Passagens e Turismo, por 245,1 milhões de reais, informou a operadora e agência de viagens nesta terça-feira.

A Esferatur atua na intermediação de passagens áreas para agência de viagens há 26 anos e possui 14 unidades que atendem diferentes regiões do país, com reservas confirmadas anuais de 1,8 bilhão de reais.

"A aquisição da Esferatur está alinhada com a estratégia da companhia em expandir a atuação no canal multimarcas (B2B), contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil", disse a CVC em fato relevante.

A CVC vai pagar 70 por cento do valor na data de fechamento da operação, que ainda precisa de aprovação de órgãos reguladores e acionistas, sendo ao menos 20 por cento a ser pago em moeda corrente e até 50 por cento mediante a entrega de ações da companhia. Os outros 30 por cento serão pagos em cinco parcelas anuais iguais, em moeda corrente.

Além do preço base de compra, a CVC se comprometeu a pagar um preço variável futuro, calculado com base em metas do resultado operacional da Esferatur, medido pelo lucro líquido antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, nos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em 3 parcelas.