O crescimento de 7,4% das receitas no acumulado de 2018 até julho, em relação a igual período de 2017, e um rombo menor nas contas públicas em julho não devem liberar recursos para o atual governo.

Na opinião de especialista consultado pelo DCI, a crise fiscal “gravíssima” retira a capacidade do governo de fazer investimentos e o Tesouro Nacional ainda terá que lidar com o cumprimento da chamada “regra de ouro”, cuja insuficiência era de R$ 94,8 bilhões este ano.

A regra de ouro impede que o governo emita dívidas para pagar despesas correntes como salários e aposentadorias. “O governo conta com a devolução de créditos do BNDES, com a venda de distribuidoras da Eletrobras e mais alguns leilões, como o do pré-sal, mas terá que usar uma eventual folga do déficit primário para cumprir a regra de ouro”, diz Ricardo Balistiero, do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

Mas, na opinião dele, o governo agiu com “irresponsabilidade fiscal” nos últimos dias ao fazer um acordo com o Supremo Tribunal Federal para reajustar em 16,38% dos juízes. “Isso tem efeito cascata nos estados e agrava o problema fiscal em 2019.”

Graças ao aumento das receitas, o déficit primário do governo central (Previdência Social e Banco Central) atingiu R$ 7,54 bilhões em julho de 2018, montante 53,9% menor que o rombo de R$ 16,373 bilhões registrados em junho último. De janeiro a julho, o déficit primário chegou a R$ 38,875 bilhões. PÁGINA 3