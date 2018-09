WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse na quarta-feira que se encontrou com procuradores-gerais de Estado para discutir preocupações de que as plataformas de mídia social possam estar "sufocando intencionalmente a livre troca de ideias".

No comunicado, o porta-voz Devin O'Malley disse que o departamento havia monitorado uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado na quarta-feira, onde executivos do Facebook e Twitter defenderam suas empresas perante céticos legisladores. Muitos membros do Congresso criticam as plataformas de mídia social por não conseguirem combater os esforços estrangeiros para influenciar a política dos EUA.

"O procurador-geral convocou uma reunião com diversos procuradores estaduais neste mês para discutir uma crescente preocupação de que essas empresas possam estar prejudicando a competição e intencionalmente sufocando a livre troca de ideias em suas plataformas", disse O'Malley em um comunicado.

As empresas têm sido criticadas pelo que os outros vêem como um esforço para excluir vozes conservadoras.

(Por Diane Bartz)