Após caducar a medida provisória que abriria mais espaço para a iniciativa privada no saneamento básico, empresas privadas do setor avaliam que “não podem perder o espaço que o tema ocupou na agenda política” e já se preparam para uma nova rodada de discussões sobre a atualização do marco legal.

Na segunda-feira (19), a validade da medida provisória 844/2018 expirou após falta de acordo no Congresso, frustrando expectativas de companhias particulares que tinham como prioridade a conversão do texto em lei.

“O importante agora é voltar para a mesa e conversar até acharmos uma solução”, afirmou o diretor de relações institucionais da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), Percy Soares Neto.

Classificando a chamada MP do Saneamento como “página virada”, Soares Neto avalia que a nova composição do governo federal pode ser benéfica para as pretensões do setor. “Vemos uma equipe com percepção mais clara da necessidade de enfrentar desafios fiscais com ajuda do investimento privado, o que converge com a nossa posição.”

Especialista na área e sócio da consultoria GO Associados, Pedro Scazfuca segue linha similar. “A opinião [da nova gestão] favorável ao aumento da participação do setor privado deve valer também para o saneamento”. Ainda assim, o analista observa que uma definição clara do posicionamento governamental em 2019 deve ocorrer dentro das próximas semanas, bem como a possibilidade do saneamento ficar sob responsabilidade do novo ministério da Infraestrutura.

Apesar das perspectivas relativamente otimistas, a Abcon afirmou não ter iniciado tratativas com representantes do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). “Mas estamos tranquilos. Só não podemos perder o espaço que o tema ocupou na agenda política”, afirmou Soares Neto ao DCI.

O dirigente ainda elogiou a iniciativa do governo Temer em pautar o debate que tomou os últimos dois anos, apesar de lamentar o “timing confuso” que impôs a necessidade de aprovação da MP durante o período de eleições e de renovação de quadros políticos. “Não deu para ter discussão serena e esclarecer meios técnicos e a sociedade.”

O diretor da Abcon também criticou “resistências ideológicas e corporativas” que impediram a conversão da MP 844 em lei. Durante a tentativa de revisão do marco legal, empresas estaduais de saneamento fizeram forte oposição a mecanismos relevantes propostos pelo governo federal.

Pedro Scazufca explica que boa parte da resistência foi causada por conta de artigo que “impedia as empresas estaduais de assinarem contratos de programa com municípios sem que estes fizessem um chamamento público antes.”

Polêmica, a proposta recebeu críticas das companhias estaduais porque poderia colocar em xeque o chamado subsídio cruzado – ou quando a operação da empresa pública em cidades superavitárias “compensa” eventuais prejuízos em vizinhas deficitárias.

Para Soares Neto, por outro lado, qualquer proposta futura de revisão do marco legal que não envolva um mecanismo semelhante para abertura do mercado surtiria pouco efeito. “Seria manter a mesma lógica”. Hoje, a iniciativa privada possui contratos firmados em apenas 6% dos municípios.

Apesar da frustração das concessionárias, Pedro Scazfuca vislumbra a tendência de novas parcerias sendo firmadas entre companhias estaduais e a iniciativa privada.

“Há estudos do BNDES para parcerias em companhias de oito estados”, lembrou o analista da GO Associados. As iniciativas que contam com o apoio do governo federal estão inseridas no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento (PPI).

Além disso, quatro companhias estaduais (de Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul) têm analisado por conta própria modelos de parcerias que podem culminar na assinatura de novos contratos em 2019; entre as possibilidades está uma PPP para o esgotamento sanitário da região metropolitana de Porto Alegre (RS).