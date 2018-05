Alta do dólar e baixa da bolsa influenciaram as ações das exportadoras, que mostraram valorizações relevantes na última semana. Mesmo com esforços do Banco Central para controle do câmbio, tendência ainda é positiva no médio e longo prazo. Só entre os dias sete e 18 deste mês, a moeda norte-americana se valorizou 5,7% e alcançou o maior patamar desde 2016, saindo de R$ 3,5458 para R$ 3,7503 no período. Página 10