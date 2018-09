A dívida líquida total do setor público (federal, estaduais, municipais e estatais) disparou 5,8 pontos percentuais neste ano – 46,2% do Produto Interno Bruto em dezembro de 2017 para 52% do PIB em julho de 2018. No mesmo período de sete meses, a dívida bruta dos governos avançou 3 pontos percentuais, de 74% do PIB para 77% do PIB, o equivalente a R$ 5,186 trilhões. PÁGINA 4