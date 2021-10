Saiba quanto ganha um chefe de sala do Enem e como se inscrever

Para que algum interessado trabalhe como chefe de sala do Enem, ele precisa cumprir alguns critérios específicos. Nesta matéria, o DCI traz as perguntas e respostas sobre essa vaga remunerada temporária, que ocorre todos os anos quando é feito o Exame Nacional do Ensino Médio.

Por se tratar de uma prova que dá acesso às universidades públicas ou particulares em todo o Brasil, é uma etapa que exige uma mobilização muito grande de pessoas. Somente na edição de 2020, por exemplo, foram mais de 30 mil colaboradores treinados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mas nem todos entram.

Quanto ganha um chefe de sala do Enem? O chefe de sala do Enem recebe R$ 30 por hora trabalhada. Assim, se trabalhar em apenas um domingo, deve receber R$ 360 e se fizer os dois dias, poderá receber até R$ 720. Além disso, quando for fazer a inscrição, o interessado deve selecionar qual das duas cargas horárias possui disponibilidade. Desta forma, ele deve escolher entre as demandas maior (12 horas) ou menor (8 horas). O pagamento deve ser feito por meio de Ordem Bancária e costuma cair após o 2º dia. Ela é depositada na conta corrente em que o trabalhador cadastrar no sistema de inscrição. O recebimento só acontece depois que a prova é feita, e depois que o Inep confirma que você prestou as atividades corretamente. Vale lembrar que o Inep não disponibiliza auxílio de locomoção, quando você estiver trabalhando na cidade em que mora. Além disso, o órgão não dá alimentação para os colaboradores. Então, se prepare e leve o que for comer e beber, de acordo com as instruções repassadas em treinamento. Qual é a função do chefe de sala no Enem? O chefe de sala do Enem tem a função de identificar cada candidato, organizar distribuir das provas e monitorar a aplicação do exame, tal como o início e finalização do processo. Por causa da pandemia, o colaborador terá que cumprir as normas básicas de biossegurança, como higienização frequente das mãos e o uso de máscaras de proteção facial. São funções do o chefe de sala no Enem: receber os candidatos

aplicar a prova

apontar a localização dos assentos

informar os candidatos sobre horário e preenchimento da prova

mostram o pacote lacrado contendo os exames

fiscalizam os candidatos dentro da sala de prova para evitar fraudes Quem pode trabalhar no Enem?

Para trabalhar como chefe de sala do Enem ou em outra função no exame, o interessado deve cumprir alguns critérios. Desta forma, podem ser servidores públicos federais, estudantes de graduação e pós-graduação de universidades públicas ou colaboradores do consórcio que aplica as provas do Enem.

Além disso, de acordo com o o edital nº 38, de 12 de julho deste ano, publicado em Diário Oficial da União, o candidato para o trabalho é obrigado a:

Ter pelo menos o Ensino Médio completo

Não ter vínculo com as atividades do processo logístico de elaboração, impressão, distribuição e aplicação ou de observação da aplicação do Enem e nem com o processo de correção da redação.

Além disso, não ser inscrito naquele ano como participante do Enem

Não ter cônjuges/companheiros ou parentes – em linha reta, colateral ou por afinidade de até terceiro grau – inscritos no Enem

Como se inscrever para ser chefe de sala do Enem?

Os interessados que estiverem de acordo com os critérios poderão se inscrever por meio do site oficial de certificação (www.certificadores.inep.gov.br). No entanto, é importante lembrar que o prazo para trabalhar no Enem 2021 já se encerrou.

A inscrição para o Enem 2022 ainda não foi aberta.

Contudo, em alguns municípios podem faltar fiscais. No entanto, cada cidade avisa com antecedência e abre uma nova seleção.

O prazo para inscrição foi de 22 de julho até 9 de agosto, e chegou a ter uma prorrogação por mais alguns dias. Assim, fique atento ao próximo ano do Enem ou para outras modalidades, como a 2ª chamada do Enem (que ainda não teve edital divulgado) ou o Enceja.

O interessado deve fazer nova inscrição a cada ano que quiser trabalhar. Assim, é divulgado todo o esquema de treinamento, regras e orientações.

Como é o treinamento para trabalhar no Enem?

O colaborador recebe um treinamento por meio de canais digitais com instruções para aplicar a prova, bem como as medidas de segurança. Os candidatos com um desempenho maior que 70% podem trabalhar, mas o que não indica que serão logo convocados.

Desta forma, quem recebe o treinamento e passa na prova, será avisado e terá 48 horas para responder se aceitarão ou não. Em seguida, entra a próxima pessoa da lista.

Uma estudante, de 23 anos, que atuou em mais de uma vez como colaboradora, explica que o Inep costuma convocar quem se inscreve, mas que deve aguardar a lista de espera. “Você se inscreve no site do Inep, coloca sua cidade, se tem um bairro para trabalhar, e coisas do tipo”.

Em seguida, diz, há o treinamento on-line, feito com aulas gravadas e ao final, há também um teste. Se você atingir essa média, estará apto a ser colaborador, fiscal ou chefe de sala. “É um treinamento bem tranquilo. A prova, você pode consultar”.

“O trabalho não é difícil, é bem tranquilo, mas tem que ser cauteloso. Algum erro que você comete ali, você pode estar impedindo outra pessoa, um estudante, de entrar na faculdade. Se assinou alguma coisa errada, se colocou um documento errado, por exemplo. A gente tem que prestar muita atenção em cada processo para que o trabalho saia com excelência”.