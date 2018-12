WASHINGTON (Reuters) - A organização da campanha republicana para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos foi alvo de um grande ataque hacker durante a eleição de 2018 que expôs centenas de emails sensíveis, reportou o Politico nesta terça-feira.

As contas de email de quatro principais assessores do Comitê Nacional Republicano no Congresso (NRCC) ficaram comprometidas por meses em uma invasão detectada em abril, reportou o Politico, citando três autoridades do partido que não foram identificadas.

Um fornecedor do NRCC alertou o comitê e sua empresa de cibersegurança, uma investigação interna foi iniciada e o FBI foi alertado, disse o Politico.

No entanto, líderes republicanos na Câmara, incluindo o presidente da Casa, Paul Ryan, e o líder da maioria, Kevin McCarthy, não foram informados até serem contatados pelo veículo.

Uma autoridade graduada do Departamento de Segurança Interna disse que não sabe se a reportagem está correta e que a agência não foi informada pelo NRCC ou pelo FBI de tal ataque. O departamento é a principal agência responsável por esforços de cibersegurança durante eleições.

A renomada empresa de cibersegurança contratada pelo NRCC, CrowdStrike, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Autoridades do comitê disseram ao Politico que não revelaram imediatamente o ataque porque não queriam comprometer a investigação.

O NRCC não estava imediatamente disponível para comentários.

(Por Christopher Bing, Jim Finkle e Doina Chiacu)